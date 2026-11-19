Ливърпул се огледа в нападател от Серия А

Ливърпул проявява интерес към 21-годишния нападател на Монца Густаво Варела, съобщи "Кориере дело спорт". Английският клуб изпраща скаути на мачове с участието на 21-годишния португалски национал всяка седмица. Тотнъм, Брентфорд и Съндърланд също се интересуват от съотборника на Валентин Антов. Бившият клуб на играча - Бенфика, има право да получи 20 процента от бъдещата стойност на нападателя при препродажба. Варела е голмайсторът на Серия А този сезон с девет гола и една асистенция в 10 мача. Договорът му с Монца е до лятото на 2030 г.

Добри новини за Ливърпул - Леони и Брадли най-сетне подновиха тренировки

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages