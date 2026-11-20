Цимикас е пред раздяла с Ливърпул

Крайният защитник на Ливърпул Консатнитнос Цимикас най-вероятно ще напусне мърсисайдския гранд през лятото, твърд гръцкото издание Sport24.gr.

Според източника 30-годишният грък е готов за ново предизвикателство и има желание да смени обстановката. Като една от най-вероятните дестинации за продължаване на кариерата му се очертава испанската Ла Лига, където няколко клуба вече проучват възможността да го привлекат.

Цимикас облече екипа на Ливърпул през 2020 година, а настоящият му договор с тима е валиден до следващото лято. По данни на специализирания портал Трансфермаркт пазарната стойност на бранителя възлиза на 4,5 милиона евро.

Kostas Tsimikas is expected to leave Liverpool at the end of the season. A move to a La Liga club is currently the most likely next step in his career. Box2Box | @sport24 #LiverpoolFC #LFC https://t.co/olZhe5PlWq — Ilias Kallonas (@ilkallonas) November 19, 2026

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