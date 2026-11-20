Крайният защитник на Ливърпул Консатнитнос Цимикас най-вероятно ще напусне мърсисайдския гранд през лятото, твърд гръцкото издание Sport24.gr.
Според източника 30-годишният грък е готов за ново предизвикателство и има желание да смени обстановката. Като една от най-вероятните дестинации за продължаване на кариерата му се очертава испанската Ла Лига, където няколко клуба вече проучват възможността да го привлекат.
Цимикас облече екипа на Ливърпул през 2020 година, а настоящият му договор с тима е валиден до следващото лято. По данни на специализирания портал Трансфермаркт пазарната стойност на бранителя възлиза на 4,5 милиона евро.