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Маркюс Тюрам е готов да поднови тренировки с Интер

  • 14 ное 2026 | 21:19
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Маркюс Тюрам е готов да поднови тренировки с Интер

Френският нападател Маркюс Тюрам е готов за титулярно мястото в атаката на Интер, след като по-рано мускулна умора го принуди да напусне тренировъчния лагер на националния отбор. Проблемът в дясното му бедро не е бил сериозен и той вече е възстановен за двубоя срещу Аталанта, информира “Гадзета дело Спорт”.

Тюрам може да започне като титуляр редом до Франческо Пио Еспозито в мача, който предстои на 22 ноември.

Маркюс Тюрам напусна лагера на Франция заради контузия
Маркюс Тюрам напусна лагера на Франция заради контузия

29-годишният футболист е готов да поднови тренировки с Интер и да си върне мястото в стартовия състав. Французинът е ключова фигура в нападението на „нерадзурите“, а синхронът му с Пио Еспозито вече е отлично изграден.

Капитанът на миланския гранд Лаутаро Мартинес също се очаква да бъде на линия след паузата за националните отбори, но предстои да се разбере дали ще се завърне точно за мача с Аталанта.

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Снимки: Imago

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