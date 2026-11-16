Киву изпревари Фабрегас и Гасперини за “Златната скамейка”

Наставникът на Интер Кристиан Киву днес беше отличен с наградата “Златна скамейка” за най-добър треньор в Серия "А" за сезон 2025/26.

Румънският специалист успя да спечели приза още в първата си цяла кампания в италианския елит. Той си заслужи това признание благодарение на домашния дубъл, който постигна с “нерадзурите” - титлата в първенството и Купа на Италия. За тази награда гласуват треньорите в първите две дивизии на италианския футбол, като 46-годишният наставник събра 16 гласа, а негови подгласници станаха Сеск Фабрегас от Комо с 12 и Джан Пиеро Гасперини от Рома с 9.

Cristian Chivu wins the Panchina d'Oro 2025/26 🖤💙 Congratulations, Coach 👏 https://t.co/zV44X8dLFP — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 16, 2026

“Винаги е специално да получиш награда, особено когато победителя се избира от колегите ми треньори. Бих искал да благодаря на Интер, щаба ми и играчите ми за това постижение. Футболистите са тези, които превръщат идеите ни в резултати. Също така искам да благодаря на семейството ми, което винаги е до мен и в победите, и в загубите”, заяви Киву при получаването на отличието.

Всички наградени на церемонията “Златна скамейка” за сезон 2025/26:

За Серия “А”: Кристиан Киву (Интер)

За Серия “Б”: Масимилиано Алвини (Фрозиноне)

За Серия “С”: Франческо Томей (Асколи)

За Серия “А” при жените: Лука Розетини (Рома)

За Серия “Б” при жените: Селена Мацантини (Комо)

За ръководител на ДЮШ: Матео Силвестри (Емполи, сега в Сасуоло)

Специални награди: Франческо Фариоли (Порто) и Даниеле Франческини (Италия U17)

Серия “А” - футзал: Диего Риос (L84 Torino)

Серия “А” - футзал при жените: Каталдо Гуарино (Bitonto C5)

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