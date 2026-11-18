Карлос Аугусто се разбра за нов дългосрочен договор с Интер

Ръководството на Интер е постигнало устна договорка с крайния бранител Карлос Аугусто за удължаване на неговия контракт, информира трансферният експерт Фабрицио Романо.

Новото споразумение на 27-годишния бразилски футболист с гранда от Милано ще бъде със срок до юни 2031 година.

Аугусто е част от състава на „нерадзурите“ от юли 2024 година, като настоящият му договор бе валиден до 30 юни 2028 година. През сезон 2026/27 защитникът се отчете с 4 гола и 2 асистенции в 12 изиграни двубоя за клуба.

Специализираният портал „Трансфермаркт“ оценява състезателните права на бразилеца на 23 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages