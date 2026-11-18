Има раздвижване около евентуалния нов договор на Мак Алистър

Спортният директор на Ливърпул Джулиън Уорд е започнал да води първоначални разговори с Карлос Мак Алистър - баща и агент на Алексис Мак Алистър, за евентуален нов договор на аржентинския халф. Новината излезе от местния журналист Сесар Луис Мерло и впоследствие бе потвърдена от Бен Джейкъбс.

На този етап разговорите между Уорд и бащата на Мак Алистър се определят като „проучвателни“, като дискусиите са съсредоточени върху това дали подновяването на договора е приемливо и за двете страни. Всичко е все още в начална фаза, тъй като Ливърпул не бърза да подписва нов контракт, защото Мак Алистър има действащо споразумение с клуба от “Анфийлд” до 2028 година.

От началото на сезона Алексис Мак Алистър на няколко пъти призна, че е разочарован, че клубът все още не му е предложил нов договор, като неговото желание е да остане още дълго време в Ливърпул. По-рано през годината мърсисайдци възнаградиха с нови договори партньорите му в полузащитата Райън Гравенберх и Доминик Собослай. Неяснотата около контракта обаче не влияе на изявите на южноамериканеца, който се представя доста силно от началото на сезона и интересът към него се увеличава непрекъснато.

🚨 BREAKING: New Liverpool sporting director Julian Ward has had some initial contact with Alexis Mac Allister's father and agent over a new deal. Discussions are exploratory talks at this point. Mac Allister has started the season extremely well and has proven an important player for Andoni Iraola. Mac Allister's contract runs to 2028. Talks are centred around whether a renewal is viable for both parties. #LFC in no rush, and were not inclined to make a formal offer over the summer. The door was never totally shut to a Mac Allister renewal as Liverpool had never ended dialogue, but now conversations are more framed around specifics. Early stages still.🇦🇷 Follows @CLMerlo — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 18, 2026

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