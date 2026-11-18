Спортният директор на Ливърпул Джулиън Уорд е започнал да води първоначални разговори с Карлос Мак Алистър - баща и агент на Алексис Мак Алистър, за евентуален нов договор на аржентинския халф. Новината излезе от местния журналист Сесар Луис Мерло и впоследствие бе потвърдена от Бен Джейкъбс.
На този етап разговорите между Уорд и бащата на Мак Алистър се определят като „проучвателни“, като дискусиите са съсредоточени върху това дали подновяването на договора е приемливо и за двете страни. Всичко е все още в начална фаза, тъй като Ливърпул не бърза да подписва нов контракт, защото Мак Алистър има действащо споразумение с клуба от “Анфийлд” до 2028 година.
От началото на сезона Алексис Мак Алистър на няколко пъти призна, че е разочарован, че клубът все още не му е предложил нов договор, като неговото желание е да остане още дълго време в Ливърпул. По-рано през годината мърсисайдци възнаградиха с нови договори партньорите му в полузащитата Райън Гравенберх и Доминик Собослай. Неяснотата около контракта обаче не влияе на изявите на южноамериканеца, който се представя доста силно от началото на сезона и интересът към него се увеличава непрекъснато.