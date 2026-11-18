Добри новини за Ливърпул - Леони и Брадли най-сетне подновиха тренировки

Бранителите на Ливърпул Джовани Леони и Конър Брадли са подновили тренировки с първия отбор след дълго възстановяване от сериозни коленни контузии. Италианецът скъса връзки още в дебюта си за мърсисайдци през септември миналата година, докато десният бек, на когото на “Анфийлд” залагат много, се контузи в мача с Арсенал през януари.

За Леони имаше надежди, че ще може да поднови тренировки още през септември, след като в началото възстановяването му вървеше много добре, но след това Андони Ираола разкри, че заради някои проблеми датата на неговото завръщане се измества за ноември.

Двамата са започнали отборни тренировки още по време на паузата за националните отбори, заедно с играчите, които са станали в Ливърпул. Очаква се сега вече да се присъединят и към основната група, която започва подготовка за дербито с Манчестър Юнайтед. Разбира се, те няма да бъдат на разположение за този мач, тъй като постепенно ще се увеличаване интензивността на натоварванията им по време на тренировки.

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