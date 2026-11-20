Де Дзерби предупреди футболистите на Тотнъм: Изключвате GTA 6, за да не ви потроша играта

След три победи в изминалите четири кръга в Тотнъм понатрупаха самочувствие и настроението вече е видно. Сега отборът се подготвя за домакинството си на Ипсуич, което е в събота от 17:00 часа. Наред с тривиалните въпроси за контузени и форма на играчите, мениджърът Роберто Де Дзерби също беше запитан дали и неговите футболисти са “жертви” на световната истерия по играта GTA 6, която току-що излезе. Италианецът беше попитан дали би спрял състезателите си да я играят.

“Не съм полицай, а треньор. В съблекалнята ми има добри хора. Могат да играят на PlayStation в подходящото време, но ако не го изключат, отивам в стаята им и им чупя GTA”, отговори Де Дзерби

Мениджърът защити Михайло Мудрик, който през последните години премина през труден период, включително заради допинг наказанието си. Италианският специалист заяви, че украинецът, който е преотстъпен в тима, трябва да насочи вниманието си изцяло към футбола и да покаже качествата си на терена.

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„Мудрик е добро момче и добър футболист. Той изстрада много заради ситуацията през последните няколко години. Сега има само едно нещо, което трябва да прави – да показва качествата си на терена. В момента играе за Тотнъм, а Тотнъм е голям клуб, както и останалите“, коментира Де Дзерби.

Треньорът призна, че никой освен самия Мудрик не знае през какво е преминал заради допинг случая.

„Не можем да си представим какво е преживял. Само Мудрик знае каква беше ситуацията. Като футболист искаш да играеш, искаш да работиш. Не мисля, че той е носил отговорност за тази част от случилото се. Фокусът му е единствено върху футбола“, заяви италианецът.

Де Дзерби подчерта, че Мудрик има отлична възможност да възстанови кариерата си именно в Тотнъм.

„Той има голям шанс да играе с нас, защото Тотнъм е голям клуб. Треньорът познава много добре стила на игра и му е дал пълното си доверие. Той трябва да насочи фокуса си в правилната посока. Работи усилено, за да се възстанови и да се върне на терена възможно най-скоро“, добави Де Дзерби.

Италианецът обаче уточни, че Мудрик няма да бъде готов за игра още този уикенд. Първоначалният план е бил украинецът да се завърне за двубоя с Ипсуич или Съндърланд, но миналата седмица той е почувствал дискомфорт.

„Планът беше да играе срещу Ипсуич или Съндърланд, но след това миналата седмица той не изпитваше болка, но не се чувстваше комфортно. Ще му трябват още две седмици. Стъпка по стъпка“, обясни треньорът.

Де Дзерби бе попитан и за евентуално прекратяване на наема на Мудрик, но даде да се разбере, че това не е въпрос, който зависи от него.

„Това не е моя работа. Аз съм треньор. Трябва да му помогнем и да го възстановим по най-добрия начин. Мисля, че той може да бъде важен за нас“, завърши Де Дзерби.

Наставникът коментира и появата на кадри от тренировката на Манчестър Юнайтед, заснети с дрон. Според италианеца футболът трябва да се адаптира към новата реалност, макар че това води до все по-малко лично пространство за отборите.

„Много пъти съм казвал, че социалните мрежи в този им вид не са нещо добро, но трябва да се адаптираме към ситуацията. В Марсилия много от нещата, които казвах на срещите, се появяваха в пресата. Това не е честно за вас, защото в съблекалнята, в залата за срещи сте като семейство, нали? Футболът върви в тази посока. Няма достатъчно уважение. Има прекалено много правила“, добави специалистът.

Треньорът коментира и състоянието на Джеймс Мадисън преди предстоящия двубой, като остави отворена възможността той да започне от пейката.

„Той работи много добре от миналата сряда, след мача с Лийдс. Работи всеки ден, както и преди Лийдс. В периода между Челси и Лийдс той тренира на терена само три пъти. Ако не работиш през седмицата, рискуваш да нямаш необходимата енергия“, обясни Де Дзерби.

Той посочи, че същото се отнася и за Дестини Удоджи.

„Същото е и с Удоджи. Мадисън е специален играч“, каза италианецът.

Иначе в тима се завръщат Бергвал и Савио, докато Тосин и Матис Тел няма да са в групата и този път.

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