Почетино към феновете на Ман Юнайтед: Това ще бъде специален сезон, в който да ни подкрепяте

В очакване на първото му интервю като мениджър на Манчестър Юнайтед, от клуба споделиха няколко видеа, в които Маурисио Почетино се обръща към феновете на отбора.

“Здравейте, “червени”, това е Маурисио Почетино. Нямам търпение да ви срещна, чувам толкова много добри неща за вас. Надявам се да донесем цялата радост, работейки и свързвайки се заедно. Това ще бъде специален сезон, в който да ни подкрепяте и да карате нашите играчи да се борят на терена, за да постигаме резултатите, които заслужаваме”, казва аржентинският специалист в едно от тях.

A message from Mauricio 💬❤️ 🤳 #ShotOnSnapdragon https://t.co/2lBLkMaGY6 — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

“Мисля, че със силата на този клуб и с подкрепата на феновете ни, ние ще достигнем мястото, на което заслужаваме да бъдем”, добавя в друг клип Почетино, а на клубния сайт може да се открие и следното му съобщение на испански език: “Посланието ми е за това да бъдем задружни (united - б.р.) като името Манчестър Юнайтед. Трябва да работим всички заедно. Надявам се да донеса радостните моменти, които този клуб заслужава, и да създам тази задружност, от която се нуждае всеки отбор, за да могат играчите да дават най-доброто от себе си на терена”.

"I think with the power of this club and the fans supporting us, I think we will get in the place that we deserve to be." https://t.co/nM7w3EkenD — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

Новият наставник на “червените дяволи” също така изрази ентусиазма си относно дербито с Ливърпул, което ще бъде и негов дебют начело на тима. “Имам много енергия. Привилегия е да бъда старши треньор на Манчестър Юнайтед. Не губим време и трябва да бъдем готови да се състезаваме в неделя. Сега не е моментът да мисля за почивка или за спане. Вместо това трябва да бъда готов и да подготвя всичко, за да се уверя, че ще бъдем в най-добрата си форма на “Анфийлд”, коментира Почетино.

On site with Mauricio for his first day at United 📍🔴 https://t.co/rCX9TigNis — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

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