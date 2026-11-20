Треньорът на следващия съперник на Левски: Стадионът ни не е пълен само когато има наказания

Треньорът на Марсилия Бруно Женезио говори преди мача на тима му срещу Льо Ман в Лига 1. Френският гранд е следващият съперник на Левски в Лига Европа, като двата тима ще се срещнат в Марсилия в четвъртък (26 ноември) от 19:45 часа.

"Стадионът ни не е пълен, само когато има някакви наказания. С всичките ни проблеми, това е град, който живее в ритъма на резултатите на Марсилия. Гледах документалния филм за Тапи и това се вижда много добре. Даваме си сметка, че това са силни емоции. Това е уникална атмосфера за Франция. Имаме желание да продължим, като печелим всички мачове. Искаме да им доставим удоволствие, като гледат отбор, който играе смело и напада. Това е ДНК-то на града и на отбора", каза Брюно Женезио.

🚨 Bruno Genesio était présent devant les médias, ce vendredi, avant le match contre Le Mans. Et le coach y fait l'éloge d'un jeune du groupe. #TeamOM ➡️ Lire l'article : https://t.co/MZFOevGUe5 https://t.co/IKBSHINIQX — Foot Marseille (@FootMarseille) November 20, 2026

"Тази пауза бе по-кратка от предишната, но пак ни се стори дълга, защото обичаме състезанието. Сега ще играем без прекъсване до зимната пауза и това ни дава енергия. Но трябва да продължим и да сме смирени. Трябва да сме внимателни, защото човек има склонност да се отпуска в такива моменти, да си казва, че нещата ще станат. Във футбола няма нищо, което да е дадено. Трябва да играеш добре мач след мач", добави той.

"Началото на сезона беше трудно. Сега сме в по-добър период. Месец януари често е бурен за моите отбори, а краят на сезона обикновено е добър. Мисля, че имам нужда от малко време, за да наложа моите принципи. Може би ми пречат трансферните периоди заради несигурността. Засега нямам решение. Когато загубите увереност, разбирате, че е много трудно да си я върнете. Понякога тя се връща с някои малки думи или жестове. Увереността може да промени поведението на един играч по време на мач. Но и другата страна е трудна - когато всичко е наред, човек има склонност да се отпуска. Големите шампиони могат и двете неща - да си връщат увереността, когато я няма, и да бъдат концентрирани, когато всичко е наред", сигурен е той.

"Всички мачове са трудни, не ми харесва определението "мач капан". Всички играчи и треньори, които идват от чужбина, са единодушни, първенството ни е трудно. Льо Ман е организиран отбор, имат двама нападатели, които имат дълбочина. Има голяма вероятност да притежаваме дълго топката, но трябва да бъдем внимателни, когато я губим. Това е отбор от дъното на класирането, който непрекъснато създава проблеми на другите", каза той за съперника.

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Снимки: Gettyimages