Ключови футболисти подновиха тренировки с Ливърпул преди дербито с Ман Юнайтед

Ливърпул получи сериозен кадрови импулс преди дербито с Манчестър Юнайтед в неделя, след като Вирджил ван Дайк, Райън Гравенберх и Жереми Фримпонг се завърнаха към тренировките на отбора. Тримата пропуснаха последните ангажименти на клубно и национално ниво заради различни физически проблеми, но вече работят със съотборниците си и имат шансове да бъдат на разположение на Андони Ираола за двубоя на „Анфийлд“.

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Ван Дайк се оттегли от лагера на Нидерландия заради лек проблем, който го е измъчвал през последните седмици. Гравенберх пък пропусна последните два мача на Ливърпул заради травма в петата, докато Фримпонг се възстановяваше от мускулно увреждане. Завръщането им на тренировъчния терен е добра новина за Ираола, който очаква да разполага с по-силен състав за важния сблъсък.

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Положителни сигнали има и около Доминик Собослай и Александър Исак, които също са били забелязани да тренират с групата. Унгарският халф имаше проблем с коляното, но изигра пълни 90 минути в двата мача на националния си отбор, а Исак бе предпазен в последната среща на Швеция. Конър Брадли и Джовани Леони също подновиха заниманията с тима след продължителни отсъствия, но все още не са готови за завръщане в игра. Очаква се Ираола да даде по-конкретна информация за състоянието на футболистите си на пресконференцията преди мача.

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Снимки: Gettyimages