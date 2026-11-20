Чаби Алонсо: Липсва ни постоянство

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо коментира представянето на отбора от началото на сезона. Лондончани редуват победа със загуба последните седмици и в момента са пети в класирането на Висшата лига, а утре ги чака домакинство на Лийдс.

“Градим, това е процес. Искаме да бъдем конкурентноспособни. В момента ни липсва малко постоянство по отношение на резултатите. Имахме някои добри мачове, но и някои загуби. В процес на подобряване сме и това ще отнеме време”, заяви испанецът.

Xabi Alonso delivers latest squad update ahead of Leeds. 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 20, 2026

Той даде подробности около контузените в състава. Жоао Педро все още се възстановява от контузия в бедрото и не е подновил тренировки с отбора. Бразилецът не е играл от 17 октомври и със сигурност ще пропусне и мача с Лийдс. Мойсес Кайседо обаче ще бъде в групата. Халфът бе сменен на почивката на мача на Еквадор срещу Боливия, а след това призна, че не се чувства добре. Максенс Лакроа ще пропусне двубоя поради травма.

Емилиано Мартинес обаче може да се завърне на вратата: “Той е в състава и е на разположение. Срещу Съндърланд преди две седмици вероятно беше риск, но планът беше да тренира с Аржентина и да изиграе един мач”.

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Снимки: Gettyimages