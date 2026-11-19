Почетино даде първото си интервю начело на Ман Юнайтед: Трябва да започнем от нулата

Маурисио Почетино очерта основните си приоритети начело на Манчестър Юнайтед в първото си голямо интервю като мениджър на тима. Аржентинецът постави изграждането на нова клубна култура и промяната на навиците в основата на работата си, като подчерта, че иска футболистите да играят с повече свобода, увереност и удоволствие. Според него настоящото положение на отбора не отговаря на мащаба на клуба и подкрепата, която получава от привържениците.

„Създаването на култура е най-важното нещо. Трябва да изградим навици и принципи. Искаме да гледаме напред и да намерим начин да създадем най-добрите навици и култура, които да ни доближават до това да печелим всеки мач. Трябва да създадем собствена философия и да започнем от нулата“, заяви Почетино.

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Новият мениджър обърна специално внимание на психологическото състояние на играчите и необходимостта да им бъде осигурена среда, в която да покажат качествата си. Той смята, че напрежението от очакванията към Манчестър Юнайтед не бива да се превръща в тежест, а трябва да бъде използвано като допълнителна мотивация. Аржентинецът подчерта още, че вярва в наличния състав и че първата му задача е да помогне на футболистите да разгърнат потенциала си.

„Играчите трябва да изразяват таланта си. Ние трябва да създадем средата и условията, които да им позволят да се представят добре. Това е най-важното и в момента е нашият приоритет – да работим с тях и да се опитаме да премахнем напрежението. Натискът трябва да носи енергия, а отговорността също трябва да носи енергия. В противен случай е прекалено тежко да носиш всичко това на плещите си. Когато се свържеш с играта, трябва да го направиш чрез таланта си. Трябва да усещаш свобода, да си щастлив и да искаш да играеш за съотборниците си, за семейството си, за клуба и за феновете. Именно това трябва да изградим заедно.“

➖ Attending the 1999 #UCL final 🏆 ➖ Meeting Sir Alex for the first time 🤝 ➖ THAT dinner with the Boss 🍽️ Mauricio's first United interview is simply unmissable ⤵️ — Manchester United (@ManUtd) November 19, 2026

Почетино заяви, че има пълно доверие на футболистите, с които разполага, и призова за подкрепа към тях в трудния момент. Той смята, че отговорността на треньорския щаб е да осигури всички необходими условия, за да могат играчите да превърнат потенциала си в резултати на терена.

„Най-добрият състав, с който можем да разполагаме, е този, който имаме в момента. Трябва да обичаме играчите си и да ги подкрепяме. Трябва да им осигурим всички инструменти, от които се нуждаят, за да се представят добре. Сега наша отговорност е да започнем работа и да им предоставим условията, в които да покажат целия си талант на терена.“

Аржентинецът разкри и личната си връзка с Манчестър Юнайтед, която датира още от 1999 година. Тогава, като футболист на Еспаньол, той е бил на трибуните на „Камп Ноу“ за финала на Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен, спечелен драматично от английския тим с 2:1 след два късни гола. Заедно с тогавашния си съотборник и настоящ треньор на вратарите Тони Хименес Почетино е подкрепял „червените дяволи“.

„През 1999 година бях в Барселона за този финал. Това беше емблематичен мач. И Тони Хименес беше там. Ние викахме за Манчестър Юнайтед. Бях толкова развълнуван да гледам този отбор. Това е от онези срещи, в които оставаш на мястото си и си изключително развълнуван от това, което виждаш. Беше невероятен мач. А това, което се случи накрая… Просто е невъзможно да не съпреживееш емоциите на този отбор. Това беше спомен, който ме накара да следя още по-внимателно Юнайтед, сър Алекс Фъргюсън и футболистите, които бяха там и се превърнаха в легенди.“

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Почетино отправи и първото си послание към привържениците, като изрази надежда, че заедно с тях отборът ще успее да се върне към резултатите, които заслужава. Преди това той бе подкачен от бившия футболист на Манчестър Сити ДаМаркус Бийзли, който му заяви, че „Манчестър е син и винаги ще бъде син“. Отговорът на новия мениджър бе категоричен: „Няма начин! Ще видите. Дайте ми време и това ще започне да се променя.“

„Здравейте, фенове на Юнайтед! Нямам търпение да се срещна с вас. Чувам толкова много хубави неща за вас. Надявам се, че заедно ще донесем много щастие, като работим и се свържем помежду си. Това ще бъде специален сезон, в който да подкрепяме отбора и да накараме нашите играчи да се борят на терена, за да постигнем резултатите, които заслужаваме.“

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Снимки: Gettyimages