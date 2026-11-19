Гуардиола засипа с похвали Клоп и призна: Много се радвам, че той се върна към треньорството

Доскорошният мениджър на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола се изказа изключително ласкаво за някогашния си опонент начело на Ливърпул Юрген Клоп. Каталунецът изрази своя възторг от назначаването му като селекционер на Германия и призна, че приема именно бившия мениджър на мърсисайдци за своя най-голям съперник в треньорската си кариера.

“Той е един от най-добрите във футбола, не мога дори да опиша колко много му се възхищавам. Той е от онези личности и треньори, които правят нашия футболен свят едно по-добро място. Притежава харизма и е невероятен комуникатор. Много се радвам, че той се върна към треньорството. Футболът се нуждае от личности като Юрген. Вярвам, че под негово ръководство Германия ще успее да се върне в правия път, че на тима отново ще се гледа по различен начин, че отново ще се появи радост там и че феновете отново ще бъдат горди със своя отбор. Когато чух, че той ще бъде новият селекционер на Германия, аз се зарадвах.

Pep Guardiola on Jürgen Klopp becoming Germany head coach: "He's one of the best in football. I cannot even begin to describe how much I admire him. He is the kind of personality, the kind of coach, who makes our footballing world a better place. He has charisma and is an incredible communicator. I'm very happy that he has returned to coaching. Football needs personalities like Jürgen. I believe that under his leadership, Germany will manage to get back on track, that the team will be viewed differently again, that the joy will return and that the fans will once again be proud of their team. When I heard that he was going to become your new Germany head coach, I was delighted. Jürgen will inspire the players to embrace his style of football, and things will get better again. Whether they win the next Euros or the World Cup, nobody can say. But I'm 100% convinced that German fans will once again be proud of their national team. When I watch his teams play, I often find myself saying: 'Wow, what a way to play football…' - I can say today that Jürgen Klopp has been the biggest rival and the toughest opponent of my career so far We are friends. I promised him that I would definitely come to Germany at some point this year to play golf with him, and that we would go out for a meal together afterwards." [Bundesliga Magazine] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 19, 2026

Юрген ще вдъхнови играчите да приемат неговия стил на игра, като нещата отново ще се подобрят. Дали ще спечелят следващото Европейско, или Световно първенство, никой не може да каже. Но съм 100% убеден, че германските фенове отново ще бъдат горди с националния си отбор. Когато гледам как играят неговите отбори, често си казвам: “Уау, какъв начин да играеш футбол!” Чувствам се сякаш съм играл срещу Юрген милион пъти. Той със сигурност ме е побеждавал по-често, отколкото аз него, като научих по нещо от всеки един от тези мачове. Днес мога да кажа, че Юрген Клоп е най-големият и най-трудният съперник в досегашната ми треньорска кариера. Ние обаче сме приятели. Обещах му, че определено ще дойда в Германия тази година, за да поиграем голф и да хапнем след това”, заяви Гуардиола в интервю за новия брой на списанието на Бундеслигата, което ще излезе в петък.

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Снимки: Gettyimages