Доскорошният мениджър на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола се изказа изключително ласкаво за някогашния си опонент начело на Ливърпул Юрген Клоп. Каталунецът изрази своя възторг от назначаването му като селекционер на Германия и призна, че приема именно бившия мениджър на мърсисайдци за своя най-голям съперник в треньорската си кариера.
“Той е един от най-добрите във футбола, не мога дори да опиша колко много му се възхищавам. Той е от онези личности и треньори, които правят нашия футболен свят едно по-добро място. Притежава харизма и е невероятен комуникатор. Много се радвам, че той се върна към треньорството. Футболът се нуждае от личности като Юрген. Вярвам, че под негово ръководство Германия ще успее да се върне в правия път, че на тима отново ще се гледа по различен начин, че отново ще се появи радост там и че феновете отново ще бъдат горди със своя отбор. Когато чух, че той ще бъде новият селекционер на Германия, аз се зарадвах.
Юрген ще вдъхнови играчите да приемат неговия стил на игра, като нещата отново ще се подобрят. Дали ще спечелят следващото Европейско, или Световно първенство, никой не може да каже. Но съм 100% убеден, че германските фенове отново ще бъдат горди с националния си отбор. Когато гледам как играят неговите отбори, често си казвам: “Уау, какъв начин да играеш футбол!” Чувствам се сякаш съм играл срещу Юрген милион пъти. Той със сигурност ме е побеждавал по-често, отколкото аз него, като научих по нещо от всеки един от тези мачове. Днес мога да кажа, че Юрген Клоп е най-големият и най-трудният съперник в досегашната ми треньорска кариера. Ние обаче сме приятели. Обещах му, че определено ще дойда в Германия тази година, за да поиграем голф и да хапнем след това”, заяви Гуардиола в интервю за новия брой на списанието на Бундеслигата, което ще излезе в петък.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages