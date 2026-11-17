Германия с дефанзивен рекорд в Лигата на нациите

Германия впечатли с пет гола срещу Нидерландия, но зад убедителния завършек на груповата фаза в Лигата на нациите стои и солидно представяне в защита. Тимът на Юрген Клоп приключи шестте си срещи само с три допуснати попадения — най-добрият показател сред участниците в Лига А през настоящото издание.

Бундестимът получи по един гол при равенството с Нидерландия (1:1), загубата от Гърция (0:1) и победата като гост на Сърбия (3:1). В останалите три двубоя германците запазиха мрежата си суха — срещу Сърбия у дома (2:0), при гостуването на Гърция (0:0) и в заключителния разгром над нидерландците (5:0).

Германският ботуш стъпка "лалетата" - 5:0!

Така Германия завърши груповата фаза с голова разлика 11:3 и средно по едва 0,5 допуснати попадения на мач. За сравнение Франция и Англия получиха по шест гола в своите шест срещи — двойно повече от състава на Клоп.

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Снимки: Gettyimages