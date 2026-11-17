Клоп: Станахме свидетели на нещо необикновено

Селекционерът на Германия Юрген Клоп не скри възхищението си от своя отбор след разгромната победа с 5:0 над Нидерландия в Лигата на нациите. Наставникът определи двубоя в Берлин като изключително преживяване и отличи Дери Шерхант и Браян Груда както за качествата им с топката, така и за огромната работа, която са свършили.

„Това, на което току-що станахме свидетели, беше наистина необикновено. Мачът беше изключителен и невероятно труден. Срещу толкова добър съперник трябва да намериш начин да спечелиш. Наложи се да се адаптираме и да направим някои промени, част от които доста съществени, но успяхме. Неутрализирахме много от силните им страни. А след това отбелязахме невероятни голове. Беше фантастичен футболен мач и прекрасно преживяване. Да го направим тук, в Берлин, пред собствената ни публика и в последния мач на националния отбор за годината, е невероятно“, заяви Клоп.

„Имаме Дери Шерхант и Браян Груда, а тези двамата, Боже мой, наистина могат да играят футбол! Но трудът, който положиха, и всичко, което трябваше да свършат днес, бяха изумителни. Точно това прави един отбор. Много футболисти умеят да играят, но въпросът е в усилията, отдадеността и страстта, които влагаш. В крайна сметка това е най-важното“, добави специалистът.

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Клоп направи и равносметка на първите си шест мача начело на Германия.

„Още щом пристигнах, се влюбих в този отбор от пръв поглед. В началото на този път съм. Просто усещам, че имаме фантастичен футболен отбор и много добра идея за играта, която може да работи изключително успешно. Ако успеем да накараме тези толкова талантливи футболисти да разгърнат потенциала си, ще бъдем много труден съперник“, допълни специалистът.

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Снимки: Gettyimages