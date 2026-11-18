Гуардиола отказа и на Саудитска Арабия

Джосеп Гуардиола е отказал да стане селекционер на Саудитска Арабия, разкри неговият агент Джосеп Мария Оробич. Както е известно, преди няколко дни стана ясно, че каталунският специалист не е пожелал да наследи Маурио Почетино начело на националния отбор на САЩ, но явно е отхвърлил възможността да води и селекцията на арабската страна. По-рано през годината той отклони предложение и от Италия.

Оферта от САЩ няма да наруши плановете на Гуардиола

“Получихме оферти от Саудитска Алабия чрез посредници през последните дни. Гуардиола обаче категорично отказва да разглежда каквито и да било предложения. Пеп ще започне официално да преговаря за своето бъдеще преди началото на следващия сезон”, заяви лаконично Оробич пред саудитския вестник “Ал-Риядия”.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Saudi Arabia want Pep Guardiola to take charge of their national team, but he’s ruled out the move. His agent, Josep Maria Orobitg: “We’ve received offers from Saudi Arabia through intermediaries in recent days. Guardiola refuses to consider any of them.” https://t.co/tDt9ftaWaG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 18, 2026

Гуардиола, който през лятото си тръгна от Манчестър Сити, продължава да настоява, че иска да си вземе почивка от треньорството за поне една година, след като прекара десет сезона начело на “гражданите”. От друга страна, в момента селекционер на Саудитска Арабия е Йоргос Донис, под чието ръководство тимът не успя да преодолее груповата фаза на Мондиал 2026. За негов наследник е спряган Роберто Мартинес, който обаче е искан и от САЩ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages