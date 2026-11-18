Джосеп Гуардиола е отказал да стане селекционер на Саудитска Арабия, разкри неговият агент Джосеп Мария Оробич. Както е известно, преди няколко дни стана ясно, че каталунският специалист не е пожелал да наследи Маурио Почетино начело на националния отбор на САЩ, но явно е отхвърлил възможността да води и селекцията на арабската страна. По-рано през годината той отклони предложение и от Италия.
Оферта от САЩ няма да наруши плановете на Гуардиола
“Получихме оферти от Саудитска Алабия чрез посредници през последните дни. Гуардиола обаче категорично отказва да разглежда каквито и да било предложения. Пеп ще започне официално да преговаря за своето бъдеще преди началото на следващия сезон”, заяви лаконично Оробич пред саудитския вестник “Ал-Риядия”.
Гуардиола, който през лятото си тръгна от Манчестър Сити, продължава да настоява, че иска да си вземе почивка от треньорството за поне една година, след като прекара десет сезона начело на “гражданите”. От друга страна, в момента селекционер на Саудитска Арабия е Йоргос Донис, под чието ръководство тимът не успя да преодолее груповата фаза на Мондиал 2026. За негов наследник е спряган Роберто Мартинес, който обаче е искан и от САЩ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages