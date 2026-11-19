Катар сменя Лопетеги със селекционера, който изведе Мароко до исторически полуфинал на Мондиал 2022

Свободният треньор Уалид Реграги е в напреднали преговори относно възможността да стане селекционер на Катар, съобщава Фабрицио Романо.

Както е известно, през март наставникът напусна националния тим на Мароко с намерението да поеме европейски клуб. Той обаче все още не си е намерил нов отбор, от което ще се възползват в Катар. Реграги вече има опит в местния футбол, тъй като през 2020 година беше начело на Ал-Духаил. Впоследствие той спечели Шампионската лига на КАФ с Уидад Казабланка. На Мондиал 2022 именно 51-годишният специалист изведе Мароко до исторически за африканския футбол първи полуфинал на Световно първенство. Мароканецът също така спечели последния си турнир начело на “атласките лъвове” - Купата на африканските нации в началото на тази година.

🚨🇶🇦 Qatar national team are in advanced talks to appoint Walid Regragui as new head coach. Negotiations moving forward with former Morocco head coach. https://t.co/IXkTjcoqSV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2026

От друга страна, в момента селекционер на Катар е Юлен Лопетеги, който беше назначен на поста през май 2025 г. Под негово ръководство тимът успя да се класира за Мондиал 2026, където направи едно реми и допусна две загуби, заради което отпадна още в груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages