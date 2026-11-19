Касано разкритикува завръщането на Роналдиньо: Беше нелеп фарс

Появата на Роналдиньо отново на терена в официален двубой на 46-годишна възраст предизвика негативна реакция от страна на Антонио Касано. Бразилската легенда записа 45 минути за тима на Равена при победата срещу Форли в италианската трета дивизия, с което сложи край на 11-годишно отсъствие от състезателния футбол. Макар завръщането му да предизвика вълнение на Апенините, бившият нападател на Реал Мадрид го определи като жалка картина.

В предаването „Вива ел футбол“, където си партнира с Даниеле Адани и Никола Вентола, Касано първоначално засвидетелства огромния си респект към бразилеца. В епизода, озаглавен с фокус върху националния отбор, Пио Еспозито и Роналдиньо, италианецът заяви: „Държа да подчертая, че изпитвам огромно уважение към Роналдиньо – както като човек, така и като играч. За мен той неизменно е сред петимата най-велики в историята, заедно с Меси, Марадона, Роналдо и вероятно Пеле.“

Роналдиньо е миноритарен акционер в Равена и поддържа близки приятелски отношения с президента на клуба Иняцио Чиприани. Касано акцентира именно върху тази връзка, като допусна и сериозен финансов стимул зад решението на кариоката.

„Но това, което видяхме онзи ден, беше изключително неприятно за гледане. На 46 години и в такова състояние, какво изобщо се очакваше от него? Не го разбирам. Направи го заради приятелството си с Чиприани и защото му платиха много пари. За мен това беше нелеп фарс и не мога да му дам друго обяснение“, сподели Касано.

Бившият ас на Милан, Рома и Реал Мадрид допълни, че никога не би постъпил по подобен начин. „Не бих се съгласил дори срещу 10 милиона. Нито срещу 20. Изненадан съм, защото той винаги е демонстрирал скромност, а същевременно е един от титаните във футбола. Ако трябва да определя конкретно случилото се – за мен това беше срам и истинска пародия“, завърши италианецът.

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