Манията по GTA VI завладя световния спорт: Как звезди от футбола, НБА, НФЛ и бойните спортове се потопиха в играта

Излизането на дългоочакваната видеоигра GTA VI предизвика истински фурор сред световния спортен елит веднага след глобалната ѝ премиера в полунощ. Дългото тринадесетгодишно чакане приключи с официалния дебют на заглавието на компанията „Rockstar“ за конзолата Плейстейшън 5, а множество популярни спортисти побързаха да споделят вълнението си в социалните мрежи.

Liverpool’s Alexander Isak will be “locked in”. Lewis Hamilton said he’d “cancel” all his work. NFL star Tutu Atwell’s mum might not hear from him for a few days. GTA VI is out now. The football and wider sporting world will be playing. @TimSpiers looks at how video games impact sports stars, from sleep to performance. https://t.co/80x1bvfhPG — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 19, 2026

Френските таланти Едуардо Камавинга от Реал Мадрид и Ели Крупи от английския Борнeмут бяха сред първите, които се похвалиха с гейминг сесиите си. Младият национал Крупи, който и преди е показвал привързаността си към поредицата след първия си гол за Франция, публикува кадри от виртуалните си преживявания веднага след пускането на играта.

Към вълната се присъединиха също белгийският вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа и испанският плеймейкър на Барселона Дани Олмо, които споделиха снимки от среднощните си занимания пред мониторите. Нападателят на Манчестър Юнайтед Браян Мбемо, чието завръщане в игра се очаква в дербито срещу Ливърпул на „Анфийлд“, лаконично определи новото заглавие като „историческо“ под снимка от началния екран. В предишно онлайн интервю камерунецът открито заяви, че е поръчал играта предварително и се пошегува, че тя ще го държи затворен у дома след всяка тренировка.

Looks like we're already playing 👀 𝑮𝑻𝑨 𝑽𝑰 𝑭𝑪 𝑩𝒂𝒚𝒆𝒓𝒏 𝑬𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 🌴🎮 https://t.co/1i5tji7yvT — FC Bayern München (@FCBayern) November 17, 2026

Нападателят на Ливърпул Александър Исак коментира появата на играта по време на лагера на шведския национален отбор, заявявайки с усмивка: „Да, мисля, че ще бъде трудно да се свържете с мен след премиерата. Ще се изолирам напълно. Такъв е планът.“

Още вчера някои от европейските футболни клубове също реагираха на премиерата на играта. Така например от Байерн (Мюнхен) споделиха видео с Луис Диас, снимано и вдъхновено именно от GTA VI.

Trabzonspor said GTA VI fever is for everyone! 🎮🔥 🎥 X/Trabzonspor #GTAVI https://t.co/dB8d2GObdw — DAZN Football (@DAZNFootball) November 19, 2026

От скорошния съперник на ЦСКА Трабзонспор също не пропуснаха да се възползват от истерията, като турският клуб пусна кадри как Мохамед Салах и останалите звезди на тима участват в дейности, вдъхновени именно от новата игра.

От Байер (Леверкузен) пък се пошегуваха: "Съжаляваме да ви информираме, че админът в социалните ни мрежи днес няма да е на разположение. Причина: GTA VI. Съжаляваме за причиненото неудобство".

Courtois is playing GTA 6. 🎮 https://t.co/smaCPNLHrL — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 19, 2026

От българските клубове Лудогорец реагира най-бързо на хитовата премиера на играта и написаха в социалните мрежи: "Ами ако Лудогорец влезе във Vice City? Нашата комиксова версия, вдъхновена от GTA VI. Кой кадър харесвате най-много? 💚". Публикацията бе придружена с множество снимки на звездите от мъжкия и женския отбор на "орлите" в така характерния за играта дизайн.

« Historique. » Bryan MBEUMO 🇨🇲 a lancé GTA VI à minuit. 😁🎮 https://t.co/mmyEYxRoRR — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2026

Истерията около GTA VI бързо завладя и бойните спортове. Голямата звезда на UFC Конър Макгрегър направи забележителен жест, осигурявайки почивен ден за целия персонал на своята компания.

„В чест на утрешната (б.ред. - днешната) премиера на GTA, обявявам за целия си екип от 400 души в различни страни и континенти: утре всички почивате! Насладете се на играта! От вашия приятел и шеф“, обяви ирландецът, след което качи видео как отброява последните минути до пускането на играта.

Отвъд Океана интересът към играта се оказа не по-малък. Куотърбекът на Кливланд Браунс Дешон Уотсън призна, че въпреки решаващите битки за плейофите в НФЛ, съблекалнята на тима е напълно погълната от новото заглавие. Шампионът с Лос Анджелис Рамс Туту Атуел също сподели моменти от своята игра. Той по-рано с усмивка обясни, че вече е предупредил майка си да не го търси през следващите няколко дни, тъй като това заглавие се чака от изключително дълго време.

В Маями – градът, послужил за първообраз на легендарния Вайс Сити – еуфорията достигна връхната си точка. Баскетболистите на Маями Хийт излязоха със специални екипи при победата над Милуоки със 137:130 в декорираната за повода зала „Касея Сентър“.

⚠️ Comunicado oficial! https://t.co/Z3pVMgijU6 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 19, 2026

Всички състезатели на отбора получиха конзоли Плейстейшън 5 с инсталирана игра и по два контролера, което вдъхнови и техния старши треньор Ерик Сполстра. „Дайте ми една конзола и в четвъртък ще играя за първи път в живота си. Цял ден ще вали дъжд. Обикновено казвам на момчетата в почивния ден да отидат на плаж или да играят голф, но сега това е невъзможно. Щом искат, нека играят по цял ден. Имат страхотна техника, а ако желаят, могат да ме поканят, макар че едва ли ще го направят“, пошегува се наставникът на тима.

Гейминг вълната тепърва ще обхваща и други атлети. Френският ръгбист Калвин Гург, който в момента се готви за двубоя на Франция срещу Аржентина от Шампионата на нациите, обяви, че вече си е поръчал играта, но е проявил желязна дисциплина и ще я стартира едва след съботния мач.

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