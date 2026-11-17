Почетино призова Гуардиола да го наследи начело на САЩ

Маурисио Почетино призна, че му липсва ежедневната работа в клубния футбол и светлината на прожекторите във Висшата лига, но определи националния отбор на САЩ като отлична възможност за всеки треньор. Аржентинецът, който напуска американския тим, за да поеме Манчестър Юнайтед, смята, че престижът на селекционерския пост в САЩ се е повишил значително след представянето на отбора на домашното Световно първенство.

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„Сега гледната точка в Европа е напълно различна след Световното първенство. Да бъдеш селекционер на САЩ вече е по-престижно. Ако Манчестър Юнайтед, на нивото на Реал Мадрид или Барселона, търси треньора на националния отбор на САЩ, започваш да се замисляш. Това е страхотна възможност“, коментира Почетино. Той посъветва и евентуалния си наследник да приеме предложението, ако получи такова: „Вземи я. Вземи я. Ако някой ме попита – вземи я. Както Пеп, вземи я“, заяви аржентинецът по адрес на Пеп Гуардиола, чието име се спряга за поста.

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Почетино изрази увереност, че е оставил добра основа за бъдещето на американския футбол. За времето си начело на тима той записа 21 победи, 12 загуби и две равенства в 35 мача, достигна финала на Голд Къп през 2025 г. и осминафиналите на Мондиал 2026. „Това е началото на новия футбол в САЩ. Така може да бъде“, допълни специалистът, който ще започне работата си в Манчестър Юнайтед на 18 ноември.

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Снимки: Gettyimages