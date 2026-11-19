Реал Мадрид подготвя изключителен договор за Белингам

Реал Мадрид подготвя изключително изгоден нов договор за Джуд Белингам, с който възнамерява да увеличи почти двойно заплатата на английския национал. Според информация на "Спорт“, предложението ще бъде сходно с условията, които Винисиус Жуниор договори през лятото – около 480 000 паунда седмично. В момента Белингам получава приблизително 240 000 паунда на седмица.

Реал Мадрид обяви нов договор и днес

Ръководството на "лос бланкос“ иска да гарантира дългосрочното оставане на 23-годишния полузащитник, който се превърна в една от основните фигури в състава след трансфера си от Борусия Дортмунд през 2023 г. Настоящият му контракт е до юни 2029 г., но клубът е готов да подобри значително финансовите му условия, за да го постави сред най-високо платените футболисти в отбора. Винисиус подписа шестгодишен договор през лятото при възнаграждение от около 480 000 паунда седмично, докато Килиан Мбапе остава най-добре платеният играч на Реал с приблизително 500 000 паунда.

Голямата новина за деня от Реал Мадрид е за Арда Гюлер

От пристигането си на „Сантяго Бернабеу“ Белингам има 51 гола в 156 мача във всички турнири. През настоящия сезон англичанинът е отбелязал пет попадения и е направил четири асистенции в 16 срещи. Междувременно Реал продължава политиката си да обвързва дългосрочно младите си звезди, като наскоро поднови договора на Арда Гюлер до 2032 г.

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Снимки: Gettyimages