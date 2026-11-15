Оферта от САЩ няма да наруши плановете на Гуардиола

Пеп Гуардиола се очаква да устои на натиска от страна на американската футболна федерация да поеме националния отбор на САЩ. Испанецът е сред основните кандидати за поста след преминаването на Маурисио Почетино в Манчестър Юнайтед, но намерението му е да си вземе едногодишна почивка от футбола и не планира да се връща към треньорската професия на този етап.

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Гуардиола вече е бил търсен от американците през 2024 г., преди те да назначат Почетино. Тогава специалистът определи възможността да изгради дългосрочен проект със САЩ като много интересна, но сега приоритетът му е различен. Испанецът отказа и възможността да поеме Италия през лятото, като обясни, че иска да се отдаде на почивка, включително по семейни причини.

Пеп Гуардиола е мечтаната цел, но още две големи имена са в плановете за нов селекционер на САЩ

Според последните информации американците се надяват да проведат разговори с него, но на този етап Гуардиола не възнамерява да прекъсва почивката си и се очаква да откаже евентуално предложение.

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Снимки: Gettyimages