Майката на Карлос Насар: Бог му е избрал тази съдба

Зад големия шампион стои и една майка, за която всяка негова победа е много повече от медал. Поля Иванова коментира световната титла на своя син Карлос Насар, който се завърна днес у дома.
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Олимпийският шампион завоюва за четвърти път световно злато на първенството в Нинбо, Китай.
"Бог му е избрал тази съдба и му е дал всичко необходимо той да я осъществи. И той знае, че това е неговият път", коментира Поля Иванова.
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"Той разпозна това, което има като талант, като дарба и просто я разработи", добави майката на Насар.
"Той обича това, което прави", убедена е щастливата майка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto