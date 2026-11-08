Карлос Насар единствен отсрами Европа

Карлос Насар остана единственият представител на Европа, който спечели титла по време на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Нашата гордост спечели трите златни медала в категория до 95 кг, като нито един представите на Стария континент не взе първо място в нито едно движение, нито в двубой.

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В генералното класиране по медали Северна Корея и Китай имат почти еднакъв актив. И двете страни завършват с шест златни и три сребърни медала, като корейците изпреварват домакините благодарение на едно бронзово отличие повече - три за сметка на две за китайците.

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Калос прати собственоръчно тима ни на четвърта позиция в генералното класиране, споделена с Ирак и Узбекистан. Освен лидерите Китай и Северна Корея единствено Египет има по-добро представяне - един златен и един бронзов медал.

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