Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Карлос Насар единствен отсрами Европа

  • 8 ное 2026 | 13:18
  • 943
  • 5

Карлос Насар остана единственият представител на Европа, който спечели титла по време на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Нашата гордост спечели трите златни медала в категория до 95 кг, като нито един представите на Стария континент не взе първо място в нито едно движение, нито в двубой.

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

В генералното класиране по медали Северна Корея и Китай имат почти еднакъв актив. И двете страни завършват с шест златни и три сребърни медала, като корейците изпреварват домакините благодарение на едно бронзово отличие повече - три за сметка на две за китайците.

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!
Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Калос прати собственоръчно тима ни на четвърта позиция в генералното класиране, споделена с Ирак и Узбекистан. Освен лидерите Китай и Северна Корея единствено Египет има по-добро представяне - един златен и един бронзов медал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Ивайло Андонов в топ 50 на СК по сабя за кадети в Дормаген

Ивайло Андонов в топ 50 на СК по сабя за кадети в Дормаген

  • 8 ное 2026 | 11:42
  • 439
  • 0
Станимир Пелов се класира на 33-то място на турнир за Световната купа на сабя за младежи в Германия

Станимир Пелов се класира на 33-то място на турнир за Световната купа на сабя за младежи в Германия

  • 8 ное 2026 | 02:03
  • 869
  • 0
Българка се класира за 1/8-финалите в стрелбата с лък в Дакар

Българка се класира за 1/8-финалите в стрелбата с лък в Дакар

  • 7 ное 2026 | 14:57
  • 718
  • 0
Белослава Кръстева за шаха в ерата на AI: Когато машините знаят ходовете, какво остава за човека?

Белослава Кръстева за шаха в ерата на AI: Когато машините знаят ходовете, какво остава за човека?

  • 7 ное 2026 | 12:41
  • 832
  • 1
Майката на Карлос Насар: Бог му е избрал тази съдба

Майката на Карлос Насар: Бог му е избрал тази съдба

  • 7 ное 2026 | 12:30
  • 1011
  • 0
Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
  • 4815
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски без две от големите си звезди за дербито с ЦСКА

Левски без две от големите си звезди за дербито с ЦСКА

  • 8 ное 2026 | 13:08
  • 7360
  • 13
11-те на Спартак и Арда

11-те на Спартак и Арда

  • 8 ное 2026 | 13:08
  • 1883
  • 0
Левски и ЦСКА в битка за върха

Левски и ЦСКА в битка за върха

  • 8 ное 2026 | 07:30
  • 28247
  • 138
Никола Цолов в „Гостът на Sportal.bg“: Все по-близо сме до решението за бъдещето ми

Никола Цолов в „Гостът на Sportal.bg“: Все по-близо сме до решението за бъдещето ми

  • 8 ное 2026 | 09:12
  • 4056
  • 5
Атлетико Мадрид срещу Барселона в сблъсък за първото място

Атлетико Мадрид срещу Барселона в сблъсък за първото място

  • 8 ное 2026 | 05:45
  • 7325
  • 3