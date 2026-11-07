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Карлос Насар се прибира в София след нов рекорд и четвърта световна титла
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Българския Херкулес се завръща

  • 7 ное 2026 | 08:10
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Невероятният Карлос Насар се прибира в България след поредния си подвиг и спечелената безапелационно четвърта световна титла във вдигането на тежести.

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!
Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Sportal.bg ще излъчва на живо от летище "Васил Левски" в София от 8:30 часа.

Както е известно, Насар унищожи конкуренцията в новата категория до 95 кг с три световни рекорда - двубой от 415 кг, 185 кг в изхвърлянето и бруталните 230 кг в изтласкването.

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Снимки: Startphoto

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