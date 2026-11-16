Румян Пеловски: Между улицата и залата има само няколко метра! Ти избираш къде искаш да бъдеш!

Как една обща инициатива помогна за преобразяването на тренировъчната зала на братята Пеловски и защо вярваме, че малките стъпки могат да доведат до големи промени в българските щанги.

По време на посещението ни в залата на братята Пеловски Румян каза нещо, което остана в съзнанието ни:

„Между улицата и залата има само няколко метра. Ти избираш къде искаш да бъдеш.“

Едно простичко послание към младите състезатели, което всъщност казва много за хората, с които имахме удоволствието да се запознаем, и за причината да започнем тази инициатива.

Всичко започна от един гараж

Преди време попаднахме на интервю със Здравко Пеловски, в което той показваше условията, при които тренира заедно с останалите момчета.

Тренировките се провеждаха в гаража на баща му. Пространството беше толкова ограничено, че състезателите дори не можеха да изпънат свободно ръцете си над главата - нещо, което при спорт като вдигането на тежести е не само неудобно, но и опасно. Вътре можеше да тренира само един човек. Останалите изчакваха реда си отвън, в импровизирана палатка, опитвайки се да се стоплят между сериите.

Но най-впечатляващото в тази история не бяха лошите условия.

Беше фактът, че те по никакъв начин не бяха пречупили желанието на тези момчета да тренират. Нито студът, нито липсата на пространство, нито ограниченото оборудване бяха достатъчна причина да се откажат.

Точно това ни спечели.

От един разговор до конкретен план

Свързахме се със Здравко и Румян, които приеха поканата ни и дойдоха до София, за да поговорим.

Междувременно те вече бяха успели да намерят по-подходящо помещение под наем, в което да продължат тренировките си. Условията бяха по-добри от тези в гаража, но оборудването и настилката бяха стари, а пространството далеч не беше използвано оптимално.

Помолихме Здравко да ни изпрати скица на помещението с точните размери на всяка стена.

Това, което получихме, беше един от онези малки детайли, които казват много за отношението на човек. Здравко беше седнал с линийка и внимателно беше измерил и начертал цялото помещение, описвайки подробно всеки размер.

Нямаше претенции, нямаше изисквания. Имаше желание и готовност да се свърши работа.

На базата на тази скица изготвихме дигитален план в реални размери. Използвайки опита, натрупан през годините в CrossFit Vitosha, предложихме ново разположение на тренировъчната зона с четири подиума и четири стенни стойки за клек.

Идеята беше проста - максимално ефективно използване на наличното пространство, без компромис с качеството и функционалността.

Здравко веднага прие предложението и започнахме работа.

Когато повече хора застанат зад една идея

Организирането на Vitosha Weightlifting Championship ни даде възможност през годините да изградим отношения с партньори, които вярват в развитието на спорта.

Благодарение на тяхната подкрепа успяхме да отделим част от средствата, събрани покрай състезанието, към които добавихме и собствено финансиране.

Към инициативата се присъедини и баскетболният клуб Sofia Eagles.

След разговор с Ники Рашков, който веднага приветства идеята, получихме подкрепа както с финансови средства, така и с организацията на транспорта.

Това беше съществена помощ, защото общото тегло на оборудването, настилката и останалите материали достигна близо 1,8 тона.

Треньорите на CrossFit Vitosha се включиха в товаренето, Ники организира транспорта, а Здравко и Румян поеха разтоварването и последващия монтаж.

В резултат успяхме да осигурим:

- Четири нови тренировъчни подиума с подходяща дървена основа и настилка.

- Четири стенни стойки за клек, които пестят пространство и позволяват допълнителни упражнения като набирания и кофички.

- Четири комплекта нови дискове от 5, 10, 15, 20 и 25 кг.

Оборудването беше подбрано така, че да бъде максимално функционално, здраво и подходящо за дългосрочна употреба.

Най-голямата промяна направиха самите момчета

Докато ние организирахме оборудването и доставката, в залата се случваше нещо не по-малко впечатляващо.

Знаейки, че предстои да получат новите подиуми и стойки, Здравко, Румян и останалите момчета се захванаха сами с цялостното освежаване на помещението.

Изчистиха залата, шпакловаха и боядисаха стените, поставиха изолация на тавана, смениха осветлението и монтираха климатик на мястото на старата печка на дърва.

Буквално преобразиха пространството със собствените си ръце.

След доставката монтираха новото оборудване с огромно внимание към детайлите.

И резултатът е впечатляващ.

Днес залата разполага с четири нови подиума, четири функционални стойки и достатъчно пространство, за да могат осем души да тренират едновременно при значително по-добри условия.

Но най-хубавото е, че зад тази промяна стои не просто ново оборудване, а отношението на хората, които ще го използват всеки ден.



Една зала, много повече възможности

Тази седмица имахме възможността да посетим обновената зала и да видим всичко на живо.

Трудно е да се опише удовлетворението от това да видиш млади хора, които истински се радват на новите условия, използват всяка възможност да тренират и продължават да се раздават със същото желание, с което са го правили и преди.

Имахме възможност да поговорим и за тренировъчния процес. Останахме приятно впечатлени от съвременното и добре обмислено виждане на братята Пеловски за подготовката и развитието на младите състезатели.

Тук е важно да отбележим и ролята на Билял Саидов, който е бил до момчетата през целия този труден период. Освен че им е помагал с изготвянето на тренировъчните планове, той е оказвал и нещо не по-малко ценно - морална подкрепа, благодарение на която те са продължили напред, въпреки всички трудности. Не им е позволил да се откажат, дори когато условията са били далеч от необходимите.

Това са хора, които не просто обичат спорта, а се стремят да го развиват с разбиране, отдаденост и дългосрочна перспектива.

Именно такива хора имат нужда от подкрепа.

Защото добрата тренировъчна среда не създава автоматично шампиони. Но дава възможност на талантливите и трудолюбиви състезатели да развият потенциала си, без липсата на елементарни условия да ги спира.

А нашата работа тук все още не е приключила. Планираме допълнително оборудване, с което да завършим започнатото и да осигурим още по-пълноценна среда за подготовка на състезатели за национални и международни първенства.



Не са необходими огромни средства, за да се случват смислени неща

Един от най-важните изводи от тази инициатива е, че подобна промяна не изисква непременно огромен бюджет.

Всяко оборудване има конкретна цена. Всеки разход може да бъде проследен, проверен и отчетен.

Когато средствата се използват разумно, прозрачно и изцяло по предназначение, дори сравнително ограничен ресурс може да доведе до осезаем резултат.

Необходими са желание, добра организация и хора, които са готови да помогнат.

И най-вече - хора, които наистина ще използват предоставените възможности.



Поглед към 2027 година

Тази инициатива ни вдъхнови да мислим и за следващите стъпки.

Нашата амбиция е през 2027 година, след като завършим започнатото в залата на братята Пеловски, да успеем да подкрепим поне още една тренировъчна зала.

Вярваме, че развитието на българските щанги може да бъде подпомогнато чрез изграждането на повече добре оборудвани местни тренировъчни центрове - места, в които треньорите да работят спокойно, децата да откриват спорта, а младите състезатели да имат условия да се развиват.

Не е необходимо един човек или една организация да финансира всичко.

Когато повече хора се обединят около обща кауза и всеки допринесе според възможностите си, резултатът може да бъде много по-голям от индивидуалния принос.

Затова приветстваме всеки, който би искал да се включи в бъдещите ни инициативи. Нашият ангажимент е средствата да бъдат използвани прозрачно, с ясен отчет за направените разходи и постигнатите резултати.



Благодарим!

Искаме специално да благодарим на Ники Рашков и Sofia Eagles за доверието, подкрепата и поредното успешно партньорство.

Благодарим и на всички партньори на Vitosha Weightlifting Championship, чиято подкрепа направи възможно част от средствата, събрани покрай състезанието, да бъдат насочени към тази кауза.

И не на последно място - благодарим на Здравко, Румян и всички млади състезатели за примера, който дават.

Защото в крайна сметка не става дума за четири подиума, няколко стойки или нови дискове. Става дума за това повече деца и млади хора да имат място, на което да изберат да бъдат.

А понякога, както каза Румян, разстоянието между улицата и залата е само няколко метра.

vwc.bg

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