Весела Лечева: Даже Казахстан и Узбекистан инвестират в спортна инфраструкура повече от нас

Председателят на БОК Весела Лечева коментира един от най-наболелите проблеми на българския спорт - липсата на инвестиции и ремонт на спортната инфраструктура. Тя присъства на конференцията на Българска федерация по лека атлетика на стадион "Българска армия" по казуса с необходимостта от създаване и модернизиране на спортната инфраструктура у нас.

"Огромно благодаря за тази инициатива. Това е тема, която се дискутира в последните 20 години - състоянието на спортната инфраструктура в България. Многократно повдигана през последните години, но не можеше да намерим един подход за цялостно развитие на спортната инфраструктура в България. Инвестираха се немалко средства, но сякаш бяха направени без съзнание и без ролята на спортните федерации.

Колкото е по-широка пирамидата, толкова са по-големи успехите. Но пирамида без съоръжения не може да се създаде, затова са важни клубовете и федерациите.

Намираме се в прекрасно съоръжение, благодарение на ЦСКА. Виждаме механизъм на публично-частно партньорство. Ние повярвахме на ЦСКА и в инвестицията на частното дружество. Може да се случват и хубави неща в България.

Държавата винаги е в дефицит по отношение на спорта, а навремето беше по-различно. Всичкото осъвременяване на инфраструктурата трябва да бъде приоритизирано.

Държавните спортни обекти са общо 1970. Общинските са 97%. Изследвахме ги всичките. В отлично или много добро състояние са само 5%, другите са в задоволително. Голяма част от клубовете тренират в лошо състояние. Това не е начин да мотивираме повече деца в българския спорт. Не може без инвестиции да мотивираме родители и деца.

Трябва да говорим за инвестиции, а не да ги мислим за разходи. Георги Павлов вижда ролята на БОК за това. Това е много важен въпрос за пред Народното събрание, ние трябва да инициираме и комисията за младежта и спорта, трябва да работим с общините. Трябва да представим и да обясним проблема пред всички, най-вече пред НС.

Много се инвестира, но на парче. Малко кметове са взимали под внимание спортните инвестиции. В Унгария, например, за последните 10 години са изградили 70 нови плувни комплекси, плюс стадион за лека атлетика, плюс спортни зали. Стадионът "Пушкаш" е за 70 000 зрители. Казахстан и Узбекистан правят повече инвестиции от нас, милиарди се инвестират там. Албания също, там през последните 10 години има огромни инвестиции - имат си олимпийско село и град. България изостава, няма смисъл дори да коментирам Сърбия. Трябва публично-частен механизъм за нова спортна инфраструктура", каза Лечева.

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