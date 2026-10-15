Карлос Насар с позиция за ситуацията в щангите

Олимпийският, трикратен световен и четирикратен европейски първенец по вдигане на тежести Карлос Насар заминава за Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Спортист №1 на България ще изкаже и своята позиция за ситуацията в българските щанги. Преди дни бившият председател на федерацията Стефан Ботев я обяви във фалит, а вчера признатият от съда за нов ръководител Асен Златев стартира ново начало.

За спортистите обаче имаше нулева година заради скандалите и всеки се готвеше самостоятелно и със собствени средства.

Карлос, както и неговите колеги Денис Данев, Иван Димов, Ангел Русев, Христо Христов и Бояна Костадинова ще участват на шампионата в Китай, който стартира на 27 октомври и ще продължи до 8 ноември, а домакин е град Нингбо.

Заради здравословен проблем подготовката на Насар бе нарушена, ала роденият в Париж атлет отлита за Азия с амбиция за злато в категория до 95 кг.

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