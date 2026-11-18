Какво следва в битката за титлата в Лига на нациите

Груповата фаза на Лигата на нациите за сезон 2026-2027 приключи във вторник вечер с класирането на Португалия и Норвегия. Така вече са известни всички осем отбора, които ще спорят на четвъртфиналите през март: Франция, Белгия, Германия, Нидерландия, Англия, Испания, Португалия и Норвегия.

Четири от тези осем отбора ще продължат към финалната фаза през юни 2027 г.

Макар и без отказалия се след скандал Кристиано Роналдо, и въпреки тежкото поражение от Дания с 1:4 през уикенда, Португалия изпълни задачата си. Иберийците си бяха осигурили място в следващата фаза още преди визитата си в Кардиф, но подпечатаха първото място в групата след успех с 3:2 над Уелс.

В същата група Норвегия стигна до драматична победа с 3:2 над Дания благодарение на дузпа, реализирана от Ерлинг Холанд в добавеното време. По този начин скандинавците грабнаха последната квота за четвъртфиналите, които ще се проведат между 25 и 30 март.

Класиралите се за четвъртфиналите в Лигата на нациите по групи:

Група 1: Франция и Белгия

Група 2: Германия и Нидерландия

Група 3: Англия и Испания

Група 4: Португалия и Норвегия

Жребият, който ще определи двойките за четвъртфиналите, ще бъде изтеглен в петък от 13:00 часа в централата на УЕФА в Швейцария. На него победителите в групите ще изтеглят за съперник някой от вторите от другите групи. Тимът победител в своята група ще е гост в първия мач (25-27 март) и домакин в реванша (28-30 март).

После през юни ще са и финалите, като страната-домакин все още не е избрана.

Англия поиска домакинството на финалите на Лигата на нациите

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