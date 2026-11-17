Сестри Стоеви стартираха с победа на турнир в Хонконг

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Хонконг с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 6 в схемата, победиха в първия си мач японките Нанако Хара и Рико Кийосе с 21:9, 21:19 за 36 минути на корта.

Сестрите доминираха изцяло в срещата и без проблеми стигнаха до крайния успех.

В спор за място на четвъртфиналите българките ще играят утре срещу победителките от двубоя между Сумите Накаде и Мию Такахаши (Япония) и Я Чин Хсу и Ю-Хсуан Сун (Тайван).

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