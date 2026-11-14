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Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

  • 14 ное 2026 | 18:11
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Карлос Насар продължава да няма спирка. Спортист №1 на България подобри с пет килограма собствения си световен рекорд в изхвърлянето по време на мемориален турнир в Пловдив в памет на Милен Добрев. Олимпийският ни шампион направи успешен опит на 190 кг, с което подобри собственото си върхово постижение от 185 кг отпреди десетина дни на Световното първенство в Нинбо.

Насар е №1 сред всички шампиони от световното
Насар е №1 сред всички шампиони от световното

Рекордът няма да бъде вписан официално, тъй като не е поставен на официален турнир на Международната федерация по вдигане на тежести, но за пореден път показва огромните възможности на Насар. В изтласкването шампионът ни направи един опит на 210 кг, който бе успешен без проблеми.

В близките седмици за Карлос предстоят още две официални състезания - два кръга в Бундеслигата и първия специален квалификационен турнир за ЛА 2028 в Доха в началото на декември.

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