Свръхзвукова Аржентина помете Коста Рика

Аржентина разгроми Коста Рика със 7:0 в приятелска среща, в която демонстрира впечатляваща ефективност в атака. Франко Мастантуоно (47′, 88′) и Хулиан Алварес (35′, 42′) се разписаха по два пъти, а Нико Пас (8′, 37′) също отбеляза два гола. Алексис Мак Алистър (78′) добави още едно попадение за убедителния успех на световните шампиони.

Аржентинците започнаха вихрено и поведоха още в 8-ата минута. Красиво разиграване с едно докосване изведе Нико Пас на добра позиция и той с мощен удар изпрати топката в мрежата.

🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz abrió el marcador con un golazo Argentina 1 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @ClankJPV por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/Wkq0RgXvjR — telefe (@telefe) November 17, 2026

В 35-ата минута Агустин Гиай получи топката на десния фланг и центрира по земя към Хулиан Алварес, който стреля от движение и удвои преднината на своя отбор. Само две минути по-късно Нико Пас демонстрира отлична индивидуална техника, преодолявайки последователно няколко защитници на съперника, преди със силен удар да направи резултата 3:0.

🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear Argentina 3 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/CK2l0dFfUp — telefe (@telefe) November 17, 2026

Аржентина продължи да бележи и в 42-рата минута Алварес получи топката в наказателното поле, финтира прекия си пазач и с мощен изстрел в близкия ъгъл вкара четвъртото попадение за домакините.

Головото шоу продължи веднага след почивката. В 47-ата минута Максимо Пероне изведе Франко Мастантуоно с прецизен пас в коридор, а младият футболист без забавяне насочи топката по земя във вратата за 5:0.

🇦🇷 ¡GOL DE ARGENTINA! Franco Mastantuono pone el quinto de la noche Argentina 5 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/knjEEeuOJd — telefe (@telefe) November 18, 2026

В 78-ата минута Алексис Мак Алистър подаде към Мастантуоно в наказателното поле. Защитник на Коста Рика успя да се намеси, но топката отново попадна у Мак Алистър, който финтира и се разписа за 6:0.

Крайното 7:0 беше оформено в 88-ата минута, когато Мастантуоно комбинира с Джулиано Симеоне и завърши атаката със силен удар по земя.

🇦🇷 ¡GOL DE ARGENTINA! Es el séptimo, es el séptimo y lo hizo Mastantuono 👌 Argentina 7 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/7d8xjK34Ir — telefe (@telefe) November 18, 2026

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