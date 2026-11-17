България приема първото издание на Women’s IHF Nations Trophy Europe

България ще бъде домакин на първото издание на Women’s IHF Nations Trophy Europe – нов международен турнир за женски национални отбори, организиран под егидата на Международната федерация по хандбал (IHF).

Надпреварата ще се проведе от 25-и до 29-и ноември в новата „АкваЛайф Арена“ в Кранево, а в нея ще участват шест национални селекции. България е в предварителна Група В, където ще премери сили с отборите на Беларус и Армения. В другата Група А са разпределени Русия, Белгия и Косово.

Регламентът предвижда първите два отбора от всяка група да продължат към полуфиналите, където ще се срещнат на кръст. Тимовете, завършили на трето място в предварителните групи, ще спорят за петата позиция в крайното класиране. Груповата фаза ще се проведе в рамките на три дни – 25, 26 и 27 ноември, с по два мача на ден. В събота, 28 ноември, са предвидени полуфиналите и срещата за петото място. Кулминацията на турнира ще бъде в неделя, 29 ноември, когато ще се изиграят двубоите за бронзовите медали и финалът, който ще определи първия носител на трофея.

Срещите ще се излъчват наживо в You Tube канала на Международната федерация по хандбал – IHF Competitions и You Tube канала на БФ Хандбал.

С Women’s IHF Nations Trophy Международната федерация по хандбал поставя началото на нова международна надпревара за женски национални отбори, следвайки модела на провеждания досега при мъжете IHF Emerging Nations Championship. Новият турнир има за цел да предостави възможност на развиващите се национални федерации, чиито отбори не участват редовно в големите международни състезания, да натрупват опит в срещи на високо международно ниво. Инициативата е насочена и към разширяване на географията на международния хандбал и увеличаване на броя на участващите национални селекции в континенталните първенства.

Сред интересните акценти на първото издание на турнира е участието на националните отбори на Русия и Беларус. За двете страни това ще бъде важна стъпка към завръщането им в международния хандбал след повече от четири години отсъствие от състезанията на Международната федерация.

България ще има представители не само на терена, но и в съдийския и делегатския състав на първото издание на турнира. Международните ни рефери Георги Дойчинов и Юлиан Горецов са една от трите съдийски двойки, назначени да ръководят срещите в Кранево. Останалите рефери са от Черна гора и Румъния. Михаил Башев пък ще бъде един от двамата делегати на Международната федерация по хандбал (IHF) по време на надпреварата. Другият представител на делегатския състав е Матия Губица от Хърватия.

Между 25-и и 29-и ноември Кранево ще бъде център на международно внимание, а България ще има честта да бъде домакин на историческото първо издание на Women’s IHF Nations Trophy.

Снимка: M.S.V. Photograhers

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