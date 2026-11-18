Бостанджиев вади 150 млн. евро за новия стадион

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев е приготвил над 150 милиона евро за строежа на стадион „Георги Аспарухов“, пише "Тема спорт". Той анонсира мащабна реконструкция на съоръжението още през април, когато Наско Сираков обяви, че мажоритарният пакет акции ще премине в ръцете на мастития бизнесмен. Тогава "сините" показаха идеен проект за арена. И бе обявено, че за изграждането й са предвидени 120 милиона евро. След това обаче плановете претърпяха корекции, а по настояване на Бостанджиев бяха разработени такива за по-голям капацитет.

След проведеното общо събрание на акционерите на 14 септември, ръководството показа нов проект, разработван от архитектурното бюро ИПА (б.а. – то проектира и новия „Българска армия“). А от клуба написаха: „Капацитетът на новия стадион ще бъде 27 826 места съгласно изискванията на БФС и 25 026 места съгласно тези на УЕФА. Проектът се разработва за Категория 4 на европейската централа. Един от най-разпознаваемите елементи в архитектурния образ на стадиона ще бъде неговата дигитална фасада. Проектът предвижда панорамен LED банер с дължина приблизително 390 метра, две големи табла за резултатите с размери 24 на 9 метра, фасадни LED екрани с обща площ около 1 520 кв. м, приблизително 2,5 километра фасадно осветление и около 100 метра медийна фасада“.

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Към работата по стадиона бе привлечен и международен партньор. Това е германската инженерна компания SBP (Schlaich Bergermann Partner), която е участвала и в разработването на арените на Байерн (Мюнхен) и Тотнъм.

Възможно е в хода на работите отново да има изменения в проекта, както и в коригиране на капацитета. Наред с това от „Герена“ работят и по намирането на терен за бази на първия отбор и школата. Това също е приоритет пред собственика.

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