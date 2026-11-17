Насар: Хиляди пъти бих избрал България

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар публикува благодарност към публиката и организаторите на мемориалния турнир в памет на Милен Добрев. Спортист №1 на България е трогнат от посрещането и отново подчерта винаги избира родината.

Ето какво написа Карлос:

За пореден път имах честта да бъда поканен на международния турнир в памет на нашия голям шампион и национален герой – Милен Добрев, в град Пловдив. Бях посрещнат изключително топло от организаторите и публиката, които ме трогнаха с думите



Карлос, светът ти даде злато, България ти даде сърцето си!



Думи, които докосват дълбоко, вдъхновяват и ми дават още повече сили да продължавам напред, да се боря до последни сили и да защитавам честта и авторитета на българските щанги и на България на световния подиум! А моят отговор към всички, които ми посветиха това послание, е: Ако можех хиляда пъти да върна времето назад, хиляда пъти бих избрал България! С гордост, благодарност и любов към родината!



Нека помним своите шампиони, защото те не са просто част от историята – те са пример, вдъхновение и национална гордост! Вечна памет на големия български шампион Милен Добрев!

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