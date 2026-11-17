Уелс 0:0 Португалия, начало на двубоя

Португалия гостува на Уелс в последния мач за двата отбора в група 4 от Лига "А" на Лигата на нациите. "Мореплавателите" се нуждаят само от една точка, за да си гарантират първото място в групата. Момчетата на Жорже Жезус искат и да се реваншират за тежкото поражение от Дания с 1:4 в предишния мач, който бе първи за тима след ерата "Роналдо". Преди това иберийците бяха натрупали четири поредни победи

Домакините от Уелс от своя страна нямат реални шансове за изкачване в таблицата, но ще търсят по-добър финал пред своя публика след загубата в Норвегия. Директното изпадане изглежда малко вероятно, но запазването на мястото в Лига А ще се решава в бараж през новата година. Задачата за позитивен завършек е сложна за състава на Крейг Белами, тъй като „драконите“ са загубили девет от 11-те си срещи на това ниво в турнира (една победа и едно равенство).

През септември Португалия спечели в мача между двата тима с 1:0. „Мореплавателите“ триумфираха в четири от петте исторически срещи между двата тима, като имат само една загуба и спечелиха последните три, без да допуснат гол.

CYMRU XI 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇹 Lining up for our final Nations League group stage clash 💪 💻 https://t.co/DalBjTFoAD https://t.co/qpMqzPLvt9 — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) November 17, 2026

Сорба Томас се завръща в състава на Уелс след изтърпяно наказание и се очаква да намери място сред титулярите, след като се отличи с пет асистенции в последните си пет официални старта в Кардиф. Домакините ще бъдат без наказания халф Итън Ампаду, а Неко Уилямс напусна с травма срещата с Норвегия. Атаката на Уелс ще води Рубин Колуил, а зад него ще действат Даниел Джеймс, Хари Уилсън и Сорба Томас.

За Португалия наказания изтърпяват основните фигури Рубен Диаш и Жоао Палиня, а заради дискомфорт от състава отпадна новият капитан Бернардо Силва. Жезус прави четири промени в сравнение с тежката загуба от Дания. Франсиско Тринкао е предпочетен пред Жоао Феликс и заедно с Бруно Фернандеш и Педро Нето ще действат зад централния нападател Гонсало Рамош. Жоао Невеш пък заменя Рубен Невеш в средата на терена до Витиня. Промените в отбрана са най-много, като Жоао Кансело и Антонио Силва започват вместо Алберто Коща и Рубен Диаш.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages