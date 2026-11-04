Премиерът Румен Радев поздрави Карлос Насар

Премиерът Румен Радев поздрави Карлос Насар за спечелената световна титла по вдигане на тежести на първенството в Китай и подобрените три световни рекорда в публикация във Фейсбук.

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

„Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!“, написа министър-председателят.

По-рано днес Насар спечели четвърта световна титла във вдигането на тежести в Нинбо, Китай. Българинът спечели златото в категория до 95 килограма със световни рекорди в двубоя от 415 килограма, в изхвърлянето от 185 килограма и в изтласкването от 230 килограма.

Карлос вече има 16 световни рекорда

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