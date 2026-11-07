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Министър Керязов: Знам какво му е на Карлос Насар

  • 7 ное 2026 | 10:48
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов определи като "успех за целия български спорт" спечелената от Карлос Насар четвърта световна титла във вдигане на тежести.

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22-годишният български тежкоатлет се прибра рано тази сутрин, а Керязов бе на летище "Васил Левски", за да посрещне единствения медалист за България от шампионата в Нинбо.

"Поздравих Карлос Насар за спечелената световна титла. Това е много голям успех не само за него и за българската тежка атлетика, но и за целия български спорт, защото хора като него служат за вдъхновение за децата", заяви министър Керязов пред репортери.

"Пожелах му да има време, което да отдели на семейството си. Знам какво му е и колко зает с ангажименти е той, но се надявам, че ще има време за тях, защото те са първите хора, които са повярвали в него", добави Керязов.

8 Карлос Насар се прибира след световната си титла

Министърът бе попитан и за новия бюджет, в който е предвидено увеличение на парите за спорта.

"Радвам се, че премиерът Радев е предвидил повече пари за спорта, но това не е поводът, по който сме се събрали тук", каза още Енчо Керязов.

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Снимки: Владимир Иванов

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