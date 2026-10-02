С какво Карлос Насар е повече от другите, питат в Русе

С какво един състезател е повече от другите, че само клубът на Карлос Насар (б.р. - Старт Червен Бряг) е получил финансиране от Министерството на спорта за участие на световното първенство по вдигане на тежести в Китай. Възмущението си изразиха дарителите на спортния клуб по тежка атлетика в крайдунавския град.

Според Алисе Муртезова, заради вражда между новия и стария президент на федерацията (белл ред. Стефан Ботев и Асен Златев) страдат състезателите. Сътресенията са започнали след избирането на олимпийския шампион от Москва'80 Асен Златев за президент и невъзможността да бъде регистриран в търговския регистър.

На 4 август е имало среща с министъра на спорта Енчо Керязов, представители на всички клубове и Асен Златев. На тази среща спортният министър е заявил на всички клубове, които имат участници за световното да подготвят целеви проекти. На 17 август клубовете от Русе, Пловдив и Варна са подали проектите.

„Днес разбираме, че само клубът на Карлос Насар е получил финансиране, а на 17 октомври всички състезатели трябва да отидат на лагер в Китай", възмущава се Муртезова.

Лошата новина е че от клуба в Пловдив вече са се отказали да участват на световното. „Разчитам на това министърът на спорта да си преразгледа решението и да се задействаме", каза още Муртезова.

Ако това не се случи, дарителите на ТСК Русе са готови да поемат всички разходи на състезателите си, както и на щангист от Сопот, които ще участват на световното в Китай.

Тя повдига и въпроса свързан с необходимостта всички спортни федерации в България да преминат обучение по отчетност, за да са в състояние да си изготвят и подават навреме финансовите документи.

Още преди дни bTV информира за проблемите в едни от най-успешните ни спортове. Най-добрите ни тежкоатлети са без заплати повече от 200 дни, запорирани са сметките на Българската федерация по вдигане на тежести, а задълженията към държавата и външни кредитори - са сериозни.

btvsport.bg

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