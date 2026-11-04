Антон Големанов: Такъв спортист като Карлос Насар не се е раждал в България

“Такъв спортист според мен не се е раждал в България и не знам дали ще се роди отново“. С тези думи Антон Големанов описа пред БНР феномена Карлос Насар след поредния му триумф на Световното първенство по вдигане на тежести в Китай.

Четвърта световна титла, трета поредна и вече 16 световни рекорда – статистика, която продължава да се обогатява с всяко следващо състезание. Големанов, който е сред хората, близки до българския шампион и подкрепящи го в неговия път, признава, че успехът в Китай не го е изненадал, но го определя като още по-ценен заради трудностите, през които Насар премина.

“Тази победа е още по-значима и феноменална, защото той беше стигнал пик на формата си, но след това пострада и отново, както виждаме всички, успя да направи невероятни постижения. Хубавото е, че има още накъде нагоре да върви. Пожелаваме му успех, само да е здрав и да няма контузии, защото има още с какво да ни радва“, коментира Големанов.

По думите му опитите на конкурентите да създадат интрига в състезанието не са успели да поставят под сериозно напрежение българина. Насар е демонстрирал превъзходството си с шест успешни опита, голяма част от които са изглеждали изключително леки.

“Тук се опитаха да има конкуренция, да направят някаква интрига в съзнанието на неговите конкуренти. Не им се получи особено добре след тези шест наистина безкрайно успешни и на пръв поглед много овладени, леки опита. Може би с изключение на този на 230 килограма, останалите изглеждаха почти като че ли са му по силите без особено напрежение. Другото беше абсолютно безапелационно“, заяви той.

Големанов не крие възхищението си от постиженията на Насар и определя времето, в което живеем, като епоха на българския щангист.

“Той наистина е някакъв феномен. Такъв спортист според мен не се е раждал в България и не знам дали ще се роди отново. Много сме доволни, че сме свидетели на това време, на епохата на Карлос. Живи свидетели сме“, допълни той.

Амбициите на Насар обаче далеч не се изчерпват със световните титли. Голямата му цел е да спечели три олимпийски златни медала. Според Големанов това означава, че пред българина има още много върхове за покоряване.

“Както бях казал, мисля, че си бяхме чули миналата или по-миналата година, неговата цел са три олимпийски титли. Така че доста световни титли ще бъдат това, ако изкара още два цели олимпийски цикъла“, посочи той.

Големанов коментира и възможността Карлос Насар да бъде избран за Спортист на България за 2026 година. Според него щангистът заслужава отличието, макар че сравняването на състезатели от различни спортове винаги е трудно.

“Това е много труден и субективен избор, защото и всички други спортисти заслужават. Аз тази класация никога не съм я харесвал, понеже не могат да се сравняват отделните спортове един с друг – не круши с круши. Но най-вероятно мисля, че той трябва да бъде. Това е нова категория. Постави стандартите, както се казва. Рекордите са едно, стандартите в категорията са съвсем друго“, обясни Големанов.

Той обърна внимание и на въпроса за олимпийската категория, в която Насар ще преследва втората си титла. Международната федерация по вдигане на тежести неведнъж е променяла категориите, но според Големанов непосредствено преди олимпийските игри подобни промени са малко вероятни.

“Две години преди Олимпиадата обикновено не сменят категориите. Това е фиксирано, това е договорено, но не се знае нищо. След тези резултати, ако има по-силно лоби и решат отново нещо да направят, да променят категорията, за да го затруднят... Нашето момче е толкова стабилно, уверено и отдадено, че няма какво да се случи. Ще ги бие и в по-горни категории, и в по-долни. Където да го пуснат, ще е шампион със сигурност“, категоричен е Антон Големанов.

За Карлос Насар световните титли и рекордите вече са част от една изключителна история. А хората около него вярват, че най-големите предизвикателства и върхове тепърва предстоят.

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