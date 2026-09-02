Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Иранецът Али Алипур се очертава като основен конкурент на Карлос Насар за предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Нингбо в края на октомври и началото на ноември. 22-годишният щангист подобри световните стандарти в категория до 95 кг по време на държавното първенство на страната си със силните резултати 187 кг в изхвърлянето и 223 кг в изтласкването. Постиженията обаче няма да бъдат вписани официално, тъй като не са постигнати на Олимпиада, световно, континентално първенство или световна купа.

Карлос Насар отново ще вдига в Бундеслигата

Преди няколко дни пък Алипур публикува клип в социалните мрежи как изхвърля 190 килограма по време на тренировка, което е с цели девет килограма над световния стандарт. Състезателят даде интервю за Sportal.bg, в което разказа за постиженията, изрази мнението си за Карлос Насар и сподели за трудностите от войната в страната в момента.

- Г-н Алипур, виждаме много впечатляващи резултати от Вас по време на националното първенство на Иран и в подготовката Ви за предстоящите състезания — 187 кг и 223 кг на състезание и 190 кг на тренировка. На какво според Вас се дължат тези силни постижения?

– Работя усилено от много години и през това време преминах през много трудности и лишения. Финансовото положение на семейството ми не беше много добро и невинаги имах възможност да си позволявам качествени хранителни добавки и витамини. Въпреки всичко успях да стигна до националния отбор и да участвам на Световното първенство в Норвегия.

Десет дни преди Световното първенство в Норвегия получих контузия в задната част на крака. Едва успявах да вдигам тежести, но много исках да се състезавам срещу Карлос. На тренировка многократно бях правил 222 кг и 180 кг, но заради травмата ми беше много трудно да ставам с големите тежести в изтласкването.

- Смятате ли, че сте способен на още по-силни резултати? Какъв според Вас е максимумът Ви в момента?

– Вярвам, че максимумът ми е по-висок от тежестите, които съм вдигал досега. Нашият старши треньор Бехдад Салими не ми позволява да вдигам по-големи тежести на тренировка, защото се притеснява за здравето ми и иска да ме предпази. Аз обаче съм гладен за по-големи рекорди. В бъдеще ще покажа какво мога, стъпка по стъпка.

- С тези резултати смятате ли, че отправяте предизвикателство към Карлос Насар преди Световното първенство в Нингбо?

- Преди три месеца загубих и брат си. Неговото желание беше да стана шампион. След смъртта му тренирах с много тъга и болка. Чувствам, че трябва да стана номер едно заради него. Ако не стане тази година, трябва да стане следващата. Ако не е следващата, тогава на по-следващото състезание. Трябва да стана номер едно. Решен съм.

Работя здраво за медал. Мисля, че който работи най-усилено и прави повече жертви ще заслужи златото. Дали ще съм аз, Карлос или някой друг състезател, уважавам всеки един, който се бори за победата.

- Какво е мнението Ви за Карлос Насар като щангист и като човек? Миналата година в Норвегия имахте страхотна битка с него и съотборника Ви Алиреза Моейни в изхвърлянето.

– Харесвам Карлос. Запознахме се в Норвегия на световното. Според мен той напълно заслужава позицията, до която е стигнал, както и страхотните успехи, които е постигнал. Искам да се състезавам с него не като с враг, а като с приятел и колега спортист. Пожелавам здраве на всички щангисти и най-вече на Карлос. Надявам се той да бъде напълно здрав, за да можем да се състезаваме честно и при равни условия.

- Преди Световното първенство в Китай ще участвате и на Азиатските игри в Япония. Кое от двете състезания е по-голям приоритет за Вас?

– От Азиатските игри в Япония чак до Олимпийските игри всяко състезание е приоритет за мен. Искам да давам най-доброто от себе си на всяко състезание.

- Как върви подготовката Ви в момента? Къде провеждате тренировъчния си лагер?

- Подготовката ни върви много добре въпреки много трудностите, които изпитваме всеки ден. Не можем да останем на едно място дълго време, защото постоянно има въздушни атаки. Дори тренировъчната ни база бе ударена от ракета и бе силно повредена.

- Отрази ли се по някакъв начин сложната военна обстановка в Иран върху Вас или върху подготовката Ви? Срещнахте ли някакви проблеми заради нея?

- Заради санкциите не можем да внасяме и използваме оригинални и висококачествени хранителни добавки в Иран. Цените в страната също се повишиха много и това допълнително ни затруднява. Но ние не се страхуваме от войната.

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