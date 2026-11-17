Балкан гони втори успех в ЕвроКъп

Отборът на Балкан ще се изправи срещу германския Рациофарм Улм в мач от осмия кръг на турнира ЕвроКъп. Срещата е днес от 19:00 часа в "Арена Ботевград", а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите всичко по-интересно, случващо се в зала преди, по време и след мача, както и двубоя на живо.

До този момент българският шампион има една победа в сметката си и шест загуби, докато съперникът му е с баланс от три успеха и четири поражения от началото на сезона в европейската надпревара.

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Снимки: Sportal.bg