Гол след гол: 34 попадения в 12-ия кръг на Елитната група до 15 години

Дванадесетият кръг в Елитната група до 15 години предложи голово шоу и общо 34 попадения. Голове паднаха във всичките осем срещи от програмата, а в четири от двубоите бяха отбелязани по шест попадения.

Левски постигна най-убедителната победа, след като се наложи с 5:1 при гостуването си на Дунав. Етър, Национал и ЦСКА 1948 спечелиха резултатните си срещи с по 4:2 съответно срещу Ботев (Пловдив), Локомотив (София) и Шипка Старс. Лудогорец пък надви Черно море с 4:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 12-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 12-ия кръг в Елитната група до 15 години!

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