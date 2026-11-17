Гол след гол: Вижте попаденията от 12-ия кръг в Елитната група до 16 години

Дванадесетият кръг в Елитната група до 16 години предложи множество интересни двубои и общо 30 попадения. Голове паднаха във всичките осем срещи от програмата.

Най-убедителни победи постигнаха Славия и Лудогорец, които се наложиха с по 6:0 съответно над Академик (Пловдив) и Черно море. Левски спечели гостуването си на Дунав с 4:0, а Септември и ЦСКА 1948 записаха победи с по 2:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме всички налични попадения от 12-ия кръг. Във видеото не са включени головете от двубоя Черноморец - Локомотив (Пловдив), завършил 4:0, поради липса на видеоматериал от срещата.

Насладете се на останалите 26 попадения от 12-ия кръг в Елитната група до 16 години!

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