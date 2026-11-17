Дунав организира срещи с ученици в училищата в Русе

Футболен клуб Дунав постави началото на инициатива за срещи с учениците в училищата в Русе. Това съобщиха от русенския клуб.

Целта е футболистите от отбора да разкажат на децата от личен опит как спортът изгражда характер и дисциплина, как ги учи да поемат отговорност, да подкрепят съотборниците си и да създават приятелства.



Началото бе поставено днес със среща с ученици от основно училище "Отец Паисий". На нея присъстваха футболистите Георги Китанов, Димитър Тодоров и Джордан Сейнт Луис. С тях беше и талисманът на отбора - Дракон, с който децата се снимаха.

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