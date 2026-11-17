Крило на Спартак (Варна) отново контузен

Лявото крило на Спартак Варна Анхел Гомес отново е в лазарета и ще пропусне дербито с Черно море в събота. Португалецът за пореден път е почувствал болки в коляното и ще премине ядрено-магнитен резонанс за втори път в рамките на един месец.

Травмата на Гомес е хронична и му е създавала проблеми, още преди да премине при соколите. Засега обаче лекарите не могат да разберат откъде идва категорично проблемът.

Заради травмата Анхел е играл само в 6 мача досега в елита, като излезе титуляр единствено при гостуването на Дунав.

За последното той влезе като тактическа смяна в добавеното време при драматичния успех с 3:2 над Арда. Гомес обаче имаше огромна заслуга за обрата от 0:2 до 4:2 срещу Етър за Купата във Велико Търново. Той се включи силно след почивката, когато Спартак изоставаше с два гола, а накрая оформи и крайния резултат.

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