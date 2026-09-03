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  3. От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
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Слушай на живо: ПФК Левски - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

От Левски излязоха с позиция, че името на стадион “Георги Аспарухов” няма да бъде променяно. В последните дни се завъртя информация, че съоръжението може да бъде преименувано с рекламна цел за определен срок в даден момент. От клуба обаче подчертават, че такива разговори не са водени и името няма да бъде заменяно.

Уважаеми привърженици,
ПФК „Левски“ категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“. Името на нашия дом е защитено в устава на клуба (чл. 6в, приет на 31.08.2021 г.) и не може да бъде заменяно.Клубът остава твърдо ангажиран с опазването на своята история и символи. Промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“ не стои и никога не е стояла на дневен ред.

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