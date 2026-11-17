Дакота Дичева пристигна в София и заяви: 100% ще оглавя гала в България!

ММА звездата Дакота Дичева пристигна в България по покана на MAX FIGHT. Най-популярната състезателка в PFL ще бъде специален гост в Бургас на MAX FIGHT 67 на 28 ноември в спортна зала "Младост" в морския град.

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Дичева беше посрещната от екип на Sportal.bg на летището, както и от представители на MAX FIGHT.

Тя сподели, че "сто процента ще оглави галавечер в България" и многократно е говорила по темата с Джейк Пол, който е практически новият собственик на PFL и от догодина ще ребрандира организацията на MVP MMA.

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Вижте във видеото изказването на Дичева на летище "Васил Левски" в София. Тя пристигна у нас с баща си Иво Дичев и майка си Лиза Хауърт.

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