СФК Раковски отстрани и Спартак (Пловдив) за купата на АФЛ

СФК Раковски (Раковски) елиминира гостуващия му Спартак (Пловдив) с 3:2 в полуфинал на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската лига. Преди седмица, на същия стадион, домакините отстраниха със същия резултат Марица (Милево). И сега футболистите на Раковски заслужиха класирането си за финала на Областта със силна и резултатна игра. Те започнаха вихрено и в началния половин час уцелиха три пъти гредите. Вкараха и гол, дело на Валери Домовчийски. Ясен Благоев изравни до края на първото полувреме. След почивката, Венцислав Белчев вкара и обърна резултата в полза на пловдивчани. Изоставането не сломи домакините. Стана обратното. Петър Атанасов изпълни дузпа, която не вкара, но с добавката на 17-годишният Георги Патазов равенството беше възстановено. В заключителните минути СФК Раковски получи правото да изпълни още една дузпа, която този път Атанасов реализира за крайното 3:2.

Снимка: fkrakovski.com

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